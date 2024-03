Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag kam es an der Kreuzung Am Herrenberg /Tungerstraße in Erfurt auf Grund eines Verkehrsunfalls zu einem hohen Sachschaden. Verkehrsbedingt hatten ein Mercedes- und ein Audi-Fahrer an der dortigen Einmündung gehalten. Ein 84-Jähriger übersah dies und fuhr mit seinem Hyundai auf den Mercedes auf. Dieser wurde daraufhin auf den Audi geschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer, sowie ein Beifahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Autos wurden beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 24.000 Euro. (SE)

