LPI-EF: Erneut Rezepte gefälscht

Am Montag versuchten Unbekannte in gleich drei Apotheken in Erfurt gefälschte Rezepte einzulösen. Am späten Nachmittag hatten die Betrüger zwei Apotheken im Süden Erfurts betreten und zeigten ihre Rezepte vor. Da dort die geforderten Medikamente nicht vorrätig waren, wurde ein Abholtermin für den Folgetag vereinbart. Bei einer genaueren Prüfung der Arzneiverordnung stellten Mitarbeiter fest, dass es sich um Fälschungen handelte und vereitelten damit das Vorhaben der Täter. Mehr Glück hatte ein Unbekannter in einer Apotheke im Erfurter Norden. Dort händigte der Betrüger ebenfalls sein gefälschtes Rezept aus und bekam im Gegenzug Medikamente im Wert von fast 700 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und prüft ein Zusammenhang zwischen den Taten. (SE)

