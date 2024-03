LPI-EF: Schwerverletzte Radfahrerin

Landkreis Sömmerda (ots) - In der vergangenen Nacht eskalierte ein Streit zwischen vier Personen in Kindelbrück. Die Frau im Alter von 25 Jahren sowie die drei 20-jährige Männer hatten sich kurz nach Mitternacht in einer Bushaltestelle getroffen. Eine Meinungsverschiedenheit führte dabei nicht nur zum Wortgefecht. Einer der Männer zog ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten. Zudem schlug ein anderer der Frau ins Gesicht und zog ihr an den Haaren. Dabei wurde die ...

