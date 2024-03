LPI-EF: Streit eskaliert

Sömmerda (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde versucht in eine Wohnung in Sömmerda einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter waren auf noch nicht bekannte Art und Weise in das Haus gelangt und versuchten mit einem Hebelwerkzeug eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Einbrecher ergriffen die Flucht, nachdem sie glücklicherweise nicht in die Wohnung gelangt waren. Dennoch blieb ein Schaden von über 500 Euro ...

