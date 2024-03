Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Wohnhaus in Brand geraten

Calw (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 02.45 Uhr, wurde ein Brand in einen Einfamilienhaus, im Ortsteil Wimberg (Atlburger Steige) gemeldet. Das Feuer brach im Keller des Hauses aus. In dem Keller befindet sich auch eine Werkstatt. Die beiden Bewohner des Hauses im Alter von 68 und 77 Jahren wurden durch ihren Hund geweckt. Sie konnten sich und ihren Hund rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beide Personen erlitten jeweils eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurden vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die beiden Bewohner und ihr Hund kamen bei Bekannten unter. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Obwohl das Feuer schnell unter Kontrolle war, gestalteten sich die abschließenden Brandbekämpfungsmaßnahmen, wegen der starken Hitzeentwicklung, äußerst schwierig. Am Vormittag wurde dann entschieden, dass das Gebäude abgerissen werden muss. Die Abbrucharbeiten dauern derzeit noch an. Die Ortsdurchfahrt Wimberg ist aktuell wegen der Einsatzmaßnahmen noch gesperrt.

