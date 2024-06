Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutter zeigt ihren Sohn wegen Raubes an

Gelsenkirchen (ots)

Ungewöhnlicher Besuch auf der Polizeiwache Süd am Montagabend, 3. Juni 2024. Eine 54 Jahre alte Frau machte Angaben dazu, dass ihr 15 Jahre alter Sohn am selben Tag früh morgens mit Schuhen nach Hause kam, die ihm nicht gehörten. Auf Nachfrage habe der Jugendliche dann gesagt, dass er die Schuhe zuvor am Hauptbahnhof einem anderen Jugendlichen geraubt habe. Die Beamten nahmen die Schuhe, die die Frau mitgebracht hatte, in Verwahrung und schrieben eine Strafanzeige gegen den Gelsenkirchener. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell