Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen E-Zigaretten/Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei Männern. Die beiden stehen im Verdacht, am Montag, 26. Februar 2024, in einem Kiosk an der Straße Im Emscherbruch in der Resser Mark gegen 14.30 Uhr E-Zigaretten im Wert von über einhundert Euro entwendet zu haben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet, die mit einer Überwachungskamera gemacht worden sind. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder und Personenbeschreibungen finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/137006

