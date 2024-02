Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0085 --Jugendlicher nach Raubtat gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Sankt-Magnus-Straße Zeit: 13.02.2024, 17.15 Uhr

Zwei 17 Jahre alte Jugendliche gerieten am Dienstagnachmittag in Bremen Walle in einen Streit, wobei der eine dem anderen zu Boden geschlagen und sein heruntergefallenes Smartphone entwendet hat. Als dieser sein Eigentum zurückforderte, bedrohte der Tatverdächtige ihn mit einem Messer.

Gegen 17:15 Uhr trafen die beiden 17-Jährigen in der Sankt-Magnus-Straße aufeinander. In Folge eines Streites schlug der eine dem anderen mit der Faust ins Gesicht und versetzte ihm zudem einen Fußtritt. Dieser fiel zu Boden und verlor dabei sein Smartphone. Als er es wieder aufheben wollte, drohte der Angreifer durch Vorzeigen eines Messers und nahm das fremde Telefon an sich. Als ein Zeuge den Jugendlichen auf seiner Flucht aufhalten wollte, zog dieser erneut das Messer und entfernte sich mit dem Diebesgut.

Polizeiliche Ermittlungen führten schnell zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Das Messer ist polizeilich sichergestellt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

