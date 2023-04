Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 12.04.2023 um 06:44 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Bergstraße / Jakobstraße in 66115 Saarbrücken ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Eine 23-jährige Fußgängerin wartete bei Rotlicht an der ampelgeregelten Fußgängerfurt in der Bergstraße. Bei Grünlicht fuhr eine Frau mit ihrem Pkw aus der Jakobstraße kommend nach links in die Bergstraße in Fahrtrichtung Burbacher Straße ein und übersieht hierbei die Fußgängerin, welche die Fußgängerfurt nun gleichzeitig ebenfalls bei Grünlicht überschreitet. Hierbei nahm die Autofahrerin die Fußgängerin kurz vor dem Aufprall wahr und bremste ihr Fahrzeug noch ab, sodass es lediglich zu einem leichten Kontakt zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin kam.

Nach einem kurzen mündlichen Austausch zwischen beiden Unfallbeteiligten fuhr die Autofahrerin von der Unfallstelle weg.

Bei dem beteiligten Auto soll es sich um einen höher gelegenen Ford oder VW in der Farbe orange-metallic mit einem deutschen Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0681-97150 mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach in Verbindung zu setzen.

