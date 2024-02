Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0081--Mann fährt mit Auto auf Polizisten zu--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Emil-Sommer-Straße Zeit: 12.02.24, 18.25 Uhr

Während eines Polizeieinsatzes in der Bremer Vahr fuhr ein Autofahrer am Montagabend auf einen Polizisten zu und flüchtete. Die Polizei stellte einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe. Der Polizist blieb unverletzt. Er hatte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Streife war am frühen Abend zu einem Einsatz an der Emil-Sommer-Straße gerufen worden. Zeugen hatten eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gemeldet. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, bemerkten sie drei bis vier dunkel gekleidete Männer an einem Transporter. Plötzlich stieg ein Beteiligter in einen Kleinwagen, wendete das Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen auf einen Polizisten zu. Der Fahrer stoppte den Wagen trotz Aufforderung nicht, beschleunigte und hielt weiter auf den Beamten zu. Dieser brachte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit. Das Auto touchierte ihn dabei noch am Bein, der 37-Jährige verletzte sich aber nicht. Bei einer anschließenden Fahndung konnte das Auto, ein Hyundai mit Oldenburger Kennzeichen, unbesetzt noch in Tatortnähe aufgefunden werden. Im Zuge der ersten Maßnahmen konnte ein 28 Jahre alter Verdächtiger in einem kleinen Autogeschäft ermittelt werden. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen wurde eine höhere Bargeldsumme aufgefunden und sichergestellt. Das Tatfahrzeug und weitere Beweismittel wurden ebenfalls beschlagnahmt. Der 28-Jährige bestritt die Tat, machte aber widersprüchliche Aussagen.

Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden diverse Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweisgeber, insbesondere Augenzeugen vor Ort, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell