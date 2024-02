Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0082 --Trickbetrüger unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle/Östliche Vorstadt, OT Steffensweg/Westend/Peterswerder Zeit: 12.02.2024, 11.45 Uhr - 16.20 Uhr

Am Montag wurde die Polizei zu diversen Einsätzen in Walle und in der Östlichen Vorstadt gerufen, wo Trickbetrüger tätig waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Ortsteil Peterswerder warteten zwei Betrüger gegen 11.45 Uhr in der Stader Straße vor der Haustür eines 84-Jährigen. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen prüfen zu müssen gelangten beide Täter in die Wohnung und entwendeten Goldschmuck und Silbermünzen im vierstelligen Bereich. Die Täter sollen von fülliger Statur und zirka 180cm groß gewesen sein.

Gegen 16 Uhr gaben sich bislang Unbekannte im Steffensweg als Polizisten aus und versuchten sich so Zutritt in die Wohnung einer 85 Jahre alten Frau zu verschaffen. Der Frau kam das komisch vor und sie ließ die Männer nicht rein. Beide Täter sollen kurze, dunkle Haare haben und zirka 20 Jahre alt gewesen sein. Zudem führten sie einen falschen Polizeiausweis mit sich.

In der Probststraße im Ortsteil Westend klingelte gegen 16 Uhr ein Unbekannter bei einer 81-Jährigen an der Tür und behauptete, die Wasserleitungen aufgrund eines Wasserschadens in der Nachbarschaft zu prüfen. Daraufhin begab sich die Seniorin mit dem falschen Handwerker ins Badezimmer. Währenddessen durchsuchte eine bislang unbekannte Person die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld. Der Mann wurde als 180 bis 185cm groß beschrieben. Er hatte mittelblonde Haare und trug ein helles Hemd, eine dunkle Jacke und eine blaue Jeanshose.

In allen Fällen fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen Diebstahl. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell