Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kreis Stade: Polizei zieht Fazit nach Veranstaltungen

Stade (ots)

Buxtehude:

Von Freitag bis Sonntag fand in Buxtehude das diesjährige Altstadtfest statt. Die Polizei zeigte verstärkte Präsenz durch Fußstreifen und zieht ein positives Fazit, es kam zu keinen relevanten Einsatzanlässen.

Drochtersen:

Am Samstag fand das diesjährige "Elbstrand Festival Krautsand" statt. Die Veranstaltung war ausverkauft und verlief bei wechselhaftem Wetter aus Sicht der Polizei fröhlich und friedlich ab. Der letzte Auftritt endete pünktlich um Mitternacht, bereits dreißig Minuten später war das Veranstaltungsgelände leer. Der Abreiseverkehr verlief ohne größere Störungen.

Stade:

Am Sonntag startete am Stadeum mit etwa 20 Teilnehmenden eine Fahrradsternfahrt in Richtung Hamburg. Die Sternfahrt machte Zwischenhalte in Horneburg, Buxtehude-Hedendorf, der Innenstadt von Buxtehude und Neu Wulmstorf. In der Folge wuchs die Zahl der Teilnehmenden auf etwa 200 an. Die Polizei begleitete die Sternfahrt und sicherte sie nach hinten gegen den Verkehr ab. Eine Übergabe der Versammlung an die Polizei Hamburg erfolgte in Neugraben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell