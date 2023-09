Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (455

2023 ) Autobahnpolizei Göttingen: Aktuelle Vollsperrung der BAB 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover nach Verkehrsunfall

Göttingen (ots)

(zi) Nach einem Verkehrsunfall in Höhe der Werratalbrücke ist die BAB 7 momentan zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt; Grund hierfür sind umfangreichere Reinigungs- und Räumarbeiten. Es wird gebeten, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken ab der AS Lutterberg zu nutzen; Ortkundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell