POL-GÖ: (454/2023) "Herbsterwachen"-Demonstration mit Gegenprotesten in Göttingen: Nachtragsmeldung zur Einsatzbilanz erscheint voraussichtlich am Dienstag

GÖTTINGEN (jk) - Die in unserer Pressemitteilung zum Polizeieinsatz "Herbsterwachen für mehr Menschlichkeit" am Samstagabend (16.09.23) angekündigte Bilanz (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5604097, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5604516), befindet sich derzeit noch in Vorbereitung.

Die Veröffentlichung ist nach jetzigem Stand für Dienstag (19.09.23) vorgesehen.

