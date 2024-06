Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Overath (ots)

Bereits am 24.05. ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Maarweg im Stadtteil Vilkerath, bei dem eine 90-jährige Seniorin verletzt wurde. Da die Suche nach dem flüchtigen Unfallverursacher bislang erfolglos blieb, sucht die Polizei nun öffentlich nach weiteren Zeugen.

Am besagten Tag ging die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 15:45 Uhr hinter einem Lkw mit ausländischem Kennzeichen her, der zu diesem Zeitpunkt vor der Fußgängerunterführung im Maarweg hielt. Plötzlich setzte der Fahrer des Lkws sein Fahrzeug jedoch zurück, sodass die Seniorin zu Boden fiel. Zwei unbekannte Zeuginnen bemerkten dies sofort und machten lautstark auf sich und die am Boden liegende Seniorin aufmerksam. Als der Lkw-Fahrer schließlich stoppte, sprachen die Zeuginnen kurz mit dem Fahrer, bevor dieser seine Fahrt in Richtung Kölner Straße fortsetzte, ohne einen Datenaustausch zu ermöglichen. Nach einer Erstversorgung verließen zudem auch die beiden Zeuginnen die Unfallörtlichkeit.

Die Polizei sucht nun dringend nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer und bittet zudem die beiden unbekannten Zeuginnen, sich bei der Polizei hinsichtlich weiterer Hinweise zu melden. Weitere Informationen nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell