POL-RBK: Burscheid - Gartengeräte aus Firmenfahrzeug entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - Bereits am Samstag (01.06.) befuhren Polizeibeamte des Verkehrsdienstes gegen 16:30 Uhr die Straße "An der Gohrsmühle" aus Richtung Odenthaler Straße kommend in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. Währenddessen wurden sie plötzlich auf die Fahrerin eines VW Polo aufmerksam, die sich den Beamten auf der Busspur entgegen der vorgeschriebenen ...

mehr