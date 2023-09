Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Irndorf/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Kreisstraße 5902 - Motorradfahrer stürzt auf die Fahrbahn- Polizei sucht Zeugen (27.09.2023)

Irndorf (ots)

Am frühen Mittwochabend ist es auf der Kreisstraße 5902 zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein junger Motorradfahrer auf die Fahrbahn gestürzt ist. Ein 17-jährige Fahrer einer Aprilia RS 125 war gegen 19 Uhr auf der K 5902 von Fridingen herkommend in Richtung Irndorf unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam ihm ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Mercedes entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, verlagerte der junge Mann sein Motorrad in Richtung Kurveninnenseite, wobei das Zweirad die Haftung verlor und der 17-Jährige stürzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend unvermittelt fort. An der Aprilia entstand ein Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe. Auffallend an dem schwarzen Mercedes sei ein roter Ralleystreifen gewesen, welcher mittig angebracht war. Unfallzeugen, oder Personen, die sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

