Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Überholvorgang mündet in heftigen Unfall (27.09.2023)

Furtwangen (ots)

Eine Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen und Schönwald. Eine 60-jährige Suzuki-Fahrerin überholte in Fahrtrichtung Schönwald zwei Autos. Beim vorderen dieser Autos handelte es sich um einen Hyundai Kona, dessen 70-jähriger Fahrer in diesem Moment nach links in eine Einfahrt abbog. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Suzuki und dem Hyundai. Dabei zogen sich die Fahrerin des Suzuki und der Fahrer des abbiegenden Autos leichte, eine 67-jährige Mitfahrerin im Hyundai Kona schwere Verletzungen zu. Alle Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstand jeweils Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

