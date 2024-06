Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Hundehalterin gesucht/Wittmund - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Hundehalterin gesucht

Am Samstag wurde ein Mann in Wittmund von einem Hund gebissen. Ein 46-jähriger Mann spazierte auf einem Feldweg nahe der Rehau-Straße. Gegen 21.10 Uhr kam ihm eine Frau mit drei freilaufenden Hunden und einem Motorroller entgegen. Einer der Hunde biss den Mann unvermittelt in den Oberschenkel. Die Frau entfernte sich daraufhin mit den Hunden und dem Roller, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Hund soll kurzes graues Fell gehabt haben. Die Frau soll schätzungsweise 30 bis 40 Jahre alt und blond gewesen sein. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Wittmund - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben über das Wochenende ein Auto in Wittmund beschädigt. Ein roter Toyota Corolla war auf einem Privatparkplatz in der Kirchstraße abgestellt, als die Unbekannten den Lack an mehreren Stellen zerkratzten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110.

