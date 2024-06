POL-AUR: Esens - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Nach Unfall geflüchtet In Norden kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Nordlichtstraße gegen einen weißen Ford Fiesta und beschädigte das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Der Unfall ereignete ...

