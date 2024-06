Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrradtasche entwendet

Aurich - Wertsachen aus Transporter gestohlen

Norden - Versuchter Einbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrradtasche entwendet

Im Lüchtenburger Weg kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten eine Fahrradpacktasche, die mit einem Schloss am Fahrrad befestigt war. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Wertsachen aus Transporter gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag in der Eschener Allee einen Diebstahl begangen. Zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr entwendeten sie auf Höhe der Hausnummer 5 aus einem Transporter mehrere Wertgegenstände. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Versuchter Einbruch

In der Heringstraße in Norden haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Donnerstag, 20.06.2024, bis zum Donnerstag, 27.06.2024. Die Täter zerstörten ein Fenster, gelangten aber nicht ins Haus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell