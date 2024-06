Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacherin gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag auf einem Fuß- und Radweg in Aurich ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr war nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 27-jährige Spaziergängerin im Wallster Weg auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Auf Höhe einer Baustelle näherte sich eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin von hinten und fuhr die 27-Jährige an. Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Sie war mit einem Damenrad unterwegs, etwa 1,65 Meter groß und geschätzt 65 Jahre alt. Zudem soll sie volle Lippen und ein schmales Gesicht haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Radfahrerin geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Upgant-Schott - Unfallflucht

Auf dem Großraumparkplatz eines Supermarkts in Upgant-Schott hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr die Heckschürze eines blauen Opel Grandland. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Norden - Auto beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Norden einen roten Fiat Scudo beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 8.50 Uhr und 9 Uhr im Alten Dörper Weg auf Höhe der Hausnummer 16. Der Unfallverursacher stieß gegen den Wagen am Fahrbahnrand und flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Krummhörn - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Greeetsiel kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Autostellplatz an der Mühlenstraße ein blaues Jaguar Cabriolet. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 12.15 Uhr und 14.10 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

Südbrookmerland/Münkeboe - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 75-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Münkeboe von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 10.20 Uhr mit einem Toyota auf der Upender Straße in Richtung Kuhlerplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

