Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 28./29.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fensterscheiben beschädigt

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen wurden im Greenberger Weg zwei Fensterscheiben eines leerstehenden Hauses durch unbekannte Täter mutmaßlich durch Steinwurf beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Aurich - Nach Hausfriedensbruch ins Polizeigewahrsam

Am Freitagabend kletterte ein 46-jähriger Mann aus Südbrookmerland über ein Garagendach auf ein Grundstück an der Leerer Landstraße und versuchte, in das dortige Wohnhaus seiner Ex-Partnerin zu gelangen. Die alarmierte Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis, welchem er jedoch nicht nachkam. Er wurde daher in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn zudem eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Ohne Führerschein auf nicht versichertem Roller

Am Samstag bemerkte eine Polizeistreife gegen 01:00 Uhr einen Rollerfahrer, der von der Kanalstraße II kommend und ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, die Hauptstraße überquerte und seine Fahrt mit ca. 60 km/h fortsetzte. Die Beamten stoppten den 18-jährigen Rollerfahrer aus Wiesmoor in der Ginsterstraße und stellten fest, dass der junge Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und der Roller zudem nicht versichert war. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Ihlow - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Freitagnachmittag kam es auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 52-jähriger Auricher erkannte nicht rechtzeitig, dass vor ihm eine ebenfalls 52-Jährige aus Ihlow verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Ihlowerin auf einen vor ihr wartenden Pkw eines 58-jährigen Mannes aus Ihlow geschoben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Ihlow - Pkw überschlug sich

Am Samstag kam ein 18-Jähriger aus Ihlow um kurz nach Mitternacht auf dem Totenweg aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde dabei leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Er musste abgeschleppt werden.

Aurich - Leitpfosten beschädigt und geflüchtet

Am frühen Samstagmorgen wurde auf der Straße Zum Schirumer Leegmor ein Leitpfosten überfahren und beschädigt. Der verantwortliche unbekannte Fahrzeugführer hat sich nicht um den verursachten Schaden gekümmert. Anwohner hatten gegen 03:10 Uhr einen lauten Knall gehört und konnten noch einen Pkw wegfahren sehen. Die Polizei Aurich erbittet Hinweise unter 04941-606215.

Sonstiges

Wiesmoor - Motorboot ausgebrannt

Am frühen Samstagmorgen geriet in Marcardsmoor ein Motorboot auf dem Nordgeorgsfehnkanal aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte völlig aus. Das Boot war an Anlieger des dortigen Sportboothafens festgemacht und zum Brandzeitpunkt unbemannt. An dem Boot entstand hoher Sachschaden, ein benachbartes Boot wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Bergung des ausgebrannten Bootes erfolgt über eine Spezialfirma. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Unbekannte beschädigen geparkten Pkw

In der Nacht zu Freitag beschädigten Unbekannte den linken Rückscheinwerfer eines Peugeot 207. Der Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand der Manningastraße in Norden. Infolge der Tathandlung entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Steinwurf auf Pkw

Am Freitagabend, gegen 18:35 Uhr, beschädigten Unbekannte einen grauen Audi A 4, welcher auf der Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Norddeich unterwegs war. Die Täter warfen von der sogenannten Kleemannbrücke einen unbekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe des Pkw. Der geworfene Gegenstand gelangte nicht ins Fahrzeuginnere, hinterließ jedoch einen Glasbruch in der Scheibe. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Durch alarmierte Polizeikräfte konnten zwei jugendliche Fahrradfahrer, im Alter von ca. 15-17 Jahren, auf der Brücke festgestellt werden, die in Richtung des Lütetsburger Forstes flüchteten. Einer der beiden Jugendlichen führte ein schwarzes Mountainbike mit sich. Der andere trug einen grünen Helm sowie einen grünen Rucksack des Herstellers Nike. Die Polizei Norden bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter 04931-9210.

Hage - Berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Samstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei auf der Halbemonder Straße in Hage einen 20-Jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem 20-Jährigen wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nunmehr wegen eines Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Blersum - Körperverletzung auf Musikveranstaltung

Am frühen Samstagmorgen kam es auf einer Musikveranstaltung gegen 03.30 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein bislang unbekannter Mann schlug dem 21-jährigen männlichen Opfer mit der Faust ins Gesicht. Durch den Faustschlag verletzte sich der 21-Jährige leicht und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Identität des Täters ist unbekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

