Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Raub auf Spielothek

Aurich-Sandhorst - Fensterscheiben beschädigt

Aurich - Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Raub auf Spielothek

In einer Spielothek in Aurich kam es am Sonntagabend zu einem Raub. In der Raiffeisenstraße betrat nach ersten Erkenntnissen um kurz nach 23 Uhr eine maskierte männliche Person die dortige Spielothek. Unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe forderte er von den Mitarbeiterinnen die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterinnen kamen der Aufforderung nach und der Mann flüchtete mit dem Diebesgut. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten auf einem Parkplatz an der Ecke Fockenbollwerkstraße/Schmiedestraße auf den mutmaßlichen Täter. Sie nahmen den 31-jährigen Mann vorläufig fest und stellten eine Schreckschusswaffe sicher. Gegen den Beschuldigten wird nun ermittelt.

Aurich-Sandhorst - Fensterscheiben beschädigt

Fensterscheiben sind am Wochenende in Aurich-Sandhorst beschädigt worden. Unbekannte warfen im Greenberger Weg zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, zwei Fenster eines Wohnhauses ein. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Bereits am vergangenen Mittwoch kam es in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Hundehalterin und einem Fahrradfahrer. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz vor 18 Uhr ging nach ersten Erkenntnissen eine 52-jährige Frau mit ihrem Hund in der Straße Tüschen Wallen in Richtung Spaalstraße spazieren. Ein Mann auf einem Fahrrad soll sich von hinten genähert und sie fast touchiert haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann abgestiegen sein und die Frau mehrfach geschlagen haben. Er wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß und geschätzt 65 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, kurze braune Haare, eine Brille und trug ein blaues, kurzärmeliges Hemd. Der Mann war in Begleitung einer Frau, die auch mit einem Fahrrad unterwegs war. Sie wird beschrieben als etwa gleichgroß und im gleichen Alter wie der Mann. Die Frau hatte eine kräftigere Statur und blond-graue Haare. Die Frau trug einen auffälligen, orangefarbenen Lippenstift und war mit einer hellen Blümchenbluse und einer langen Stoffhose bekleidet. Ein Rollerfahrer soll die Situation beobachtet haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

