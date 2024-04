POL-HX: Schwerer Diebstahl an/aus Kfz

Brakel (ots) - Am 05.04.2024, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 39 jährige die B252 aus Richtung Steinheim kommend in Richtung Warburg. In Höhe Brakel erkannte sie mehrere Jugendliche auf einer Brücke. Diese haben einen unbekannten Gegenstand nach unten geworfen, wodurch ihr PKW beschädigt wurde. Eine Fahndung nach den Jugendlichen verlief negativ. (RS) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und ...

mehr