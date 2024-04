POL-HX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Höxter (ots) - Am 06.04.24 gegen 22:00 Uhr, schlug ein 36-jähriger Asylbewerber zunächst die Fensterscheibe seines Zimmers in der Brenkhäuser Straße ein. Anschließend setzte er sich auf seinen Teppich und steckte diesen in Brand. Das anwesende Sicherheitspersonal reagierte schnell und alarmierte die Polizei. Durch die rasche Alarmierung konnte die Feuerwehr schnell am Einsatzort eintreffen und das Feuer unter Kontrolle bringen. Ein Ausbreiten des Feuers auf andere ...

mehr