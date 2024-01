Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Weltzolltag unter dem Motto: Der Zoll fördert zielgerichtet bestehende und neue Partnerschaften

Gießen

Am 26. Januar 2024 ist Weltzolltag.

An diesem Datum steht die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner im Mittelpunkt. Neben der Erhebung von Steuern gewährleisten sie einen reibungslosen internationalen Warenverkehr, sorgen für fairen Wettbewerb am Arbeitsmarkt und setzen sich für den Schutz unserer Umwelt ein. Sie schützen Bürgerinnen und Bürger vor illegalen Waren und Kriminalität und bekämpfen Geldwäsche und organisierte Krimi-nalität.

Auch die Weltzollorganisation in Brüssel (WZO) nimmt den Weltzolltag zum Anlass die Arbeit aller Zöllnerinnen und Zöllner zu würdigen und ruft dazu ein Jahresmotto aus. Besonders verdiente Zollbedienstete ehrt sie mit einem Zertifikat. In diesem Jahr fordert sie die WZO-Mitglieder auf, ihre Kooperationsstrategien neu zu bewerten, indem sie ihre bestehenden Partnerschaften vertiefen und neue Allianzen in der sich ständig entwickelnden globalen Landschaft schmieden mögen.

Die Welt steht darüber hinaus vor neuen Herausforderungen, darunter unter anderem technologische Revolutionen, Umwelt- und Gesundheitskrisen sowie komplexe geopolitische Veränderungen. Diese Herausforderungen erfordern heute umso mehr auch eine funktionierende Zollverwaltung die im Zusammenwirken mit vielen anderen Behörden und Institutionen mittels bedarfsgerechter Strategieanpassungen, der Nutzung fortschrittlicher Technologien und Datenanalysen sowie innovativen Lösungen zur Funktionsfähigkeit des States beiträgt.

In Deutschland sind rund 48.000 Beschäftigte des Zolls jeden Tag für die gerechte und sichere Erhebung der Staatseinnahmen, für ein gerechtes und sicheres Sozialsystem und für den Schutz von Sicherheit und Ordnung für Wirtschaft, Bürger und Staat im Einsatz. Auch in Mittel-, Nord- und Osthessen ist der Zoll aktiv und. 1.000 Beschäftigte des Hauptzollamtes Gießen leisten einen wichtigen Beitrag zu dem Gesamtergebnis des Zolls in Deutschland. Seit 1831 gibt es schon ein Hauptzollamt in Gießen. Heute hat die Bundesbehörde, die dem Bundesfinanzministerium untersteht, einen besonders großen Zuständigkeitsbezirk. Er beginnt an den Stadtgrenzen Frankfurts und erstreckt sich mit mehr 15.500 Quadratkilometer über den gesamten nördlichen Teil Hessens. Deshalb hat das Hauptzollamt auch Dienstorte in Bad Hersfeld, Kassel und Fulda. Dazu kommen sechs Zollämter in Oberursel, Wetzlar, Marburg, Kassel, Fulda und Bad Hersfeld. Jedes Jahr erheben die Gießener Zöllnerinnen und Zöllner mehr als 2 Milliarden Steuern.

Partner für die Wirtschaft

Was wäre die deutsche Wirtschaft ohne eine gut aufgestellte Zollverwaltung? Als verlässlicher und starker Partner für Unternehmen hilft der Zoll auch, internationalen Handel schnell und reibungslos abzuwickeln. Effiziente Systeme vereinfachen die Abfertigung von Waren, die nach Deutschland kommen oder das Land verlassen.

Deutschland ist eine der größten und exportstärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Die deutschen Unternehmen zeichnen sich durch Innovationen und Spitzentechnologie aus - daher ist Plagiatsbekämpfung ein wichtiger Bereich des Zolls. Ideen-klau und Produktfälschungen verursachen immense volkswirtschaftliche Schäden und vernichten jedes Jahr zehntausende Arbeitsplätze. Auch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung schaden der Wirtschaft. Die Zöllnerinnen und Zöllner gehen dagegen vor - sie sorgen damit für faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und sichern reguläre Beschäftigung zu gerechter Bezahlung. "Die Arbeit des ist Zolls nach wie vor notwendig ist, um dieser handfesten Wirtschaftskriminalität zu begegnen" so Michael Bender vom Hauptzollamt Gießen. "Letztendlich schadet Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung uns allen, wenn in die Sozialkassen Versicherungsbeiträge nicht gezahlt werden oder Sozialleistungen ungerechtfertigt in Anspruch genommen werden", so der Pressesprecher.

