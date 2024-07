Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtrop - Sachbeschädigung

Loppersum - Tanklaster von Fahrbahn abgekommen

Holtrop - Bei Fahrradunfall verletzt

Großefehn - Auto beschädigt

Aurich - Autos kollidierten

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn/Holtrop - Sachbeschädigung

Auf dem Gelände eines Kindergartens in Holtrop kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, unbefugt Zutritt und zerstörten einen Tisch. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04936 912760 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hinte/Loppersum - Tanklaster von Fahrbahn abgekommen

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der B 210 in Loppersum von der Fahrbahn abgekommen. Der 38-jährige Fahrer eines Tanklasters fuhr gegen 9 Uhr auf der B 210 in Richtung Georgsheil und geriet nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt auf den Grünstreifen. Der Laster kippte seitlich in einen Graben. Der 38-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, es entstand zudem Sachschaden an einem Baum und der Berme. Der Tanklaster musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Bergung am Nachmittag war die Bundesstraße in dem Bereich vollgesperrt.

Großefehn/Holtrop - Bei Fahrradunfall verletzt

Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntag in Holtrop zusammengestoßen. Eine 65-jährige Frau fuhr gegen 15.30 Uhr auf dem Westergastweg und wollte nach links auf den Radweg der Rindelmeerstraße abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte sie mit einer 57-jährigen Pedelec-Fahrerin, die aus der Rindelmeerstraße kam. Beide Frauen stürzten und wurden leicht verletzt.

Großefehn/Aurich-Oldendorf - Auto auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Aurich-Oldendorf ist am Montag ein Auto beschädigt worden. Ein Unbekannter stieß zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen einen Toyota RAV4 und verursachte einen Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Aurich - Autos kollidierten

Zwei Autofahrer hatten am Montagabend in Walle einen Verkehrsunfall. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Sandhorster Straße in Richtung Walle, als von rechts aus der Eschener Grashausstraße ein 18-jähriger VW-Fahrer kam. Der Hyundai-Fahrer und der VW-Fahrer stießen an der Einmündung zusammen. Der 18-Jährige im VW wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Aurich - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Emder Straße in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Montag gegen 19.45 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem silbernen Fahrzeug beim Rangieren gegen einen schwarzen Ford B-Max. Der Ford wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen silbernen Pkw mit dem Kennzeichenfragment AUR-XC... gefahren haben. Sein Wagen dürfte einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215.

