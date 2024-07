Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag auf dem Großraumparkplatz Herdetor in Esens ereignet hat. Zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit einem dunklen Fahrzeug gegen einen weißen VW Golf. An der hinteren Tür auf der Fahrerseite des VW entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Sachdienliche Hinweise werden unter 04971 926500 erbeten.

