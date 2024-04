Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Elektronikgeschäft

Gotha (ots)

Am 07. Oktober 2023, gegen 11.00 Uhr begab sich eine bislang unbekannte männliche Person in die Geschäftsräume eines Elektronikwarengeschäftes am Bertha-von-Suttner-Platz und entwendete anschließend Videospiele im Wert von rund 1.300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0266453/2023) entgegen. (jd)

