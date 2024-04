Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Restaurant- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Beutegut im Wert von circa 1.200 Euro erlangten ein oder mehrere unbekannte Personen bei einem Diebstahl aus einem Restaurant in der Sophienstraße. Der oder die Täter waren zuvor widerrechtlich in das Gebäudeinnere gelangt und entwendeten anschließend Bargeld sowie Lebensmittel. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 14. April, 23.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0096615/2024) entgegen. (jd)

