Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Auf der L1047 ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer fuhr aus Richtung Hohe Tanne in Richtung Großbreitenbach während ein 27-jähriger Fahrer eines Hyundai in entgegengesetzter Richtung fuhr. Aus unbekannter Ursache geriet der 25 Jahre alte Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Hyundai, welcher infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Aufgrund des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell