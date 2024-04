LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - Heute Morgen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Mazda die Friedrichstraße als plötzlich sein Fahrzeug in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

