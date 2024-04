LPI-GTH: Diebnstahl- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein dunkelrotes E-Bike der Marke "Giant" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte vor einem Krankenhaus in der Mühlhäuser Straße. Das Beutegut im Wert von circa 5.000 Euro wurde gestern, in der Zeit zwischen 21.20 Uhr und 22.45 Uhr entwendet. Hinweise zu Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0095563/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

