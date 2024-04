Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Automatenaufbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.04.2024 gelangten ein oder mehrere Täter gewaltsam in ein Restaurant mit Spielhalle in der Goldbacher Straße. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Höhe des entwendeten Geldes und die Anzahl der gestohlenen Zigarettenschachteln ist nicht bekannt. Hinweise zur Ergreifung des oder der Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0095303/2024 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell