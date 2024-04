LPI-GTH: Rüttelplatte entwendet

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Aus einem Baumarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße entwendete ein Unbekannnter am frühen Sonntagmorgen gegen 03.55 Uhr mehrere Pflanzen und Blumenerde. Die Gegenstände hatten sich hinter einem aufgestellten Bauzaun befunden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei war der Dieb verschwunden. Eine Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen. Zum Wert des Diebesguts kann derzeit keine Aussage getroffen werden. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

