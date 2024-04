LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Satte 2,39 Promille Alkohol in der Atemluft wies ein 33-jähriger Radfahrer bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 4.00 Uhr in der Oststraße auf. Beim Radfahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

