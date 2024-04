LPI-GTH: Grillwagen beschädigt

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagmorgen wurden Rettungsdienst und Polizei gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L1028 zwischen Georgenthal und Rodebachmühle gerufen. Zuvor geriet ein 47-jähriger VW-Fahrer, welcher die Straße mit seinem Pkw in Richtung Georgenthal befuhr, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Leitpfosten, zwei Schildermasten und einem Baum. ...

