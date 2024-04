Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Satte 2,39 Promille Alkohol in der Atemluft wies ein 33-jähriger Radfahrer bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 4.00 Uhr in der Oststraße auf. Beim Radfahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell