POL-MA: Mannheim: Mobiler Blitzer mit Graffiti besprüht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach einem Unfall in der Rheinhäuser Straße am Donnerstagvormittag sucht die Polizei nun nach Zeugen des Geschehens. Um 10 Uhr wollte eine 34-jährige KIA-Fahrerin aus einer Parklücke am Fahrbahnrand ausparken, um anschließend auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Rheinhausen einzufahren. Als sie sich bereits mit ihrem Pkw zur ...

mehr