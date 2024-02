Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht; 80-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr missachtete ein 80-jähriger Radfahrer die für ihn rotzeigende Ampelanlage und kollidierte in der Folge mit einem Linienbus, wodurch sich der Senior leicht verletzte. Zuvor fuhr der 80-Jährige den Radweg der Straße Adenauerplatz in Fahrtrichtung Sofienstraße entlang. Der Linienbus befuhr die Friedrich-Ebert-Anlage in Fahrtrichtung Kurfürsten-Anlage. Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Anlage und der Straße Adenauerplatz missachtete der Radfahrer die rote Ampelanlage und prallte gegen den Linienbus. Der 80-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Linienbus wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

