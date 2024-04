LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Gestern Abend wurde ein 47-jähriger Fahrer eines E-Scooter einer Verkehrskontrolle in der Ichtershäuser Straße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zusätzlich zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

