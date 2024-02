Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht

Birkenau (ots)

In Birkenau, Höhe Im Gründel 7, kam es in der Zeit zwischen Samstag, (20.01.) und Sonntag (21.01.) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein geparkter PKW an der Fahrerseite beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde ebenfalls seitlich beschädigt und verlor u.a. eine lackierte Spiegelkappe eines Außenspiegels, welche am Unfallort zurückblieb. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich entweder um einen blauen SEAT IBIZA Baujahr 2009 - 2012 oder um einen SEAT LEON Baujahr 2006 - 2013. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell