LPI-GTH: Diebstahl aus Kindergarten- Zeugensuche

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 13. April, 21.00 Uhr und gestern, 05.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Gayerstraße. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0095279/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

