Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegenstand auf Stadtbahn geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (22.07.2024) im Bereich der Haltestelle Am Sportpark einen unbekannten Gegenstand auf eine fahrende Stadtbahn der Linie U13 Richtung Förich geworfen. Fahrgäste bemerkten gegen 18.50 Uhr, wie Unbekannte einen Gegenstand auf die Stadtbahn warfen und hierbei eine Scheibe zu Bruch ging. Ein Fahrgast verständigte den Stadtbahnfahrer, der daraufhin die Stadtbahn an der nächsten Haltestelle evakuieren lies. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt. Erst im Stadtbahndepot verständigte er die Polizei, weshalb der Zeuge nicht mehr befragt werden konnte. Zeugen, insbesondere der Fahrgast der den Stadtbahnführer ansprach, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

