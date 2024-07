POL-HAM: Ford bei Verkehrsunfall mit Flucht beschädigt

Hamm-Heessen (ots) - Nach einem Unfall auf einem Parkplatz an der Straße Reinenhof flüchtete ein unbekannter Verursacher am Freitag, 12. Juli, in unbekannte Richtung. Zwischen 5.30 Uhr und 10.05 Uhr kam es dort zu einem Unfall mit einem geparkten Honda. Bei dem Zusammenstoß verlor das flüchtige Fahrzeug ein rotes Kunststoffteil, was neben dem beschädigten Auto liegen blieb. Das schwarze Fahrzeug nahm Schaden am ...

mehr