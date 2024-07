POL-HAM: Alkoholisierter Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hamm-Heessen (ots) - Vom Parkplatz einer Gastronomie an der Fährstraße stahlen Unbekannte am Freitag, 12. Juli, zwischen 7.40 und 16.50 Uhr einen weißen VW Polo mit Beckumer Kennzeichen. Nachdem die Nutzerin ihren Wagen am Morgen auf dem Parkplatz abgestellt hatte, stand er bei ihrer Rückkehr am späten Nachmittag nicht mehr dort. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

