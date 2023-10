Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Positive Bilanz des Kontroll- und Fahndungstags am 29.09.2023 im PP Freiburg

Polizeipräsidium Freiburg: Alle 13 Polizeireviere des Polizeipräsidiums Freiburg sowie die Verkehrspolizei führten am Freitag, 29.09.2023, eine regionale Schwerpunktkontrolle an insgesamt 18 Kontrollstellen im gesamten Präsidiumsbereich durch. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch das Polizeipräsidium Einsatz, die Bundespolizei, den Zoll und die Gendarmerie. Ziel der Maßnahmen ist die Erhöhung des Kontrolldrucks und Bekämpfung unterschiedlicher Deliktfelder, insbesondere der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Insgesamt konnten an diesem Tag über 1.000 Personen kontrolliert werden. In diesem Zusammenhang wurden 21 Straftaten, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz, zur Anzeige gebracht. Weiter wurden 12 Fahndungstreffer festgestellt sowie sechs vorläufige Festnahmen getätigt.

So konnte neben einem flüchtigen Ladendieb in Freiburg auch ein Fahrraddieb am Bahnhof Denzlingen auf frischer Tat in einem angrenzenden Bach vorläufig festgenommen werden. An einer Kontrollörtlichkeit in Kenzingen versuchte ein Autofahrer, sich der Kontrolle durch Wenden seines Fahrzeuges zu entziehen. Er konnte jedoch von den Einsatzkräften verfolgt und angehalten werden. Die Kontrolle ergab, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

