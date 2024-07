POL-HAM: Weißer VW Polo gestohlen

Hamm (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Hamm rückten am Freitag, 12. Juli, gegen 16.12 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Viktoriastraße aus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte im vorbeigehen Rauch aus einer Wohnung wahrgenommen, die Bewohner durch Klingeln gewarnt und dann die Feuerwehr informiert. Durch die schnelle Reaktion des Zeugen, konnten sämtliche Hausbewohner das Haus unverletzt ...

