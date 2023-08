Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt in Mellingen

Mellingen (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei Weimar über einen betrunkenen Mann im Bereich des Schnellrestaurants auf dem Autohof Mellingen informiert, der andere Gäste belästigen sollte. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann zwar nicht mehr am Ausgangspunkt jedoch nicht weit entfernt am Feininger Turm feststellen. Dorthin hatte sich der 56-jährige mittlerweile fahrenderweise mit seinem Opel bewegt. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Fahrzeugführer einen Wert von 2,45 Promille. In der Folge wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

